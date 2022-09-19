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Сайт группы Вагнера, собирающей в РФ заключенных для войны в Украине, взломала IT-армия

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 22:52
Сайт группы Вагнера, собирающей в РФ заключенных для войны в Украине, взломала IT-армия - Фото
Фото: depositphotos.com

Сайт частной военной компании Вагнера взломали украинские хакеры из IT-армии. Об этом она сообщила в Telegram, выложив скриншот заглушки, установленной хакерами на сайт.

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В сообщении утверждается, что благодаря взлому Украина получила персональные данные завербованных в ЧВК лиц.

"Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!" – заявила IT-армия.

Сразу после начала полномасштабного вторжения РФ глава Минцифры Михаил Федоров объявил о создании в Украине IT-армии для борьбы с киберфронтом. По состоянию на сентябрь в канале киберармии, где публикуются задачи атак на цифровую инфраструктуру РФ, более 225 000 фолловеров.

Читайте также: Как работает IT-армия. Реально ли попасть в нее без опыта и как обвалить инфраструктуру РФ

Андрій Водяний
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IT-армия чвк вагнера война хакеры
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