Сайт группы Вагнера, собирающей в РФ заключенных для войны в Украине, взломала IT-армия
19.09.2022, 22:52
Фото: depositphotos.com
Сайт частной военной компании Вагнера взломали украинские хакеры из IT-армии. Об этом она сообщила в Telegram, выложив скриншот заглушки, установленной хакерами на сайт.
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В сообщении утверждается, что благодаря взлому Украина получила персональные данные завербованных в ЧВК лиц.
"Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!" – заявила IT-армия.
Сразу после начала полномасштабного вторжения РФ глава Минцифры Михаил Федоров объявил о создании в Украине IT-армии для борьбы с киберфронтом. По состоянию на сентябрь в канале киберармии, где публикуются задачи атак на цифровую инфраструктуру РФ, более 225 000 фолловеров.
- В начале августа собеседник LIGA.net в разведке рассказал, что против Украины воюют 5000 "вагнеровцев".
- Приблизительно в то же время начали появляться сообщения, что ПВК Вагнера начала вербовать на войну с Украиной заключенных из тюрем.
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