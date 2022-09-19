Сайт группы Вагнера, собирающей в РФ заключенных для войны в Украине, взломала IT-армия

Сайт частной военной компании Вагнера взломали украинские хакеры из IT-армии. Об этом она сообщила в Telegram, выложив скриншот заглушки, установленной хакерами на сайт.

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В сообщении утверждается, что благодаря взлому Украина получила персональные данные завербованных в ЧВК лиц.

"Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!" – заявила IT-армия.

Сразу после начала полномасштабного вторжения РФ глава Минцифры Михаил Федоров объявил о создании в Украине IT-армии для борьбы с киберфронтом. По состоянию на сентябрь в канале киберармии, где публикуются задачи атак на цифровую инфраструктуру РФ, более 225 000 фолловеров.

В начале августа собеседник LIGA.net в разведке рассказал, что против Украины воюют 5000 "вагнеровцев".

Приблизительно в то же время начали появляться сообщения, что ПВК Вагнера начала вербовать на войну с Украиной заключенных из тюрем.

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Андрій Водяний

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