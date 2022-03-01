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"Сбил Ил-76 россиян". 12 новых Героев Украины: что о них известно

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 00:20
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины 12 украинским военным.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда"

Вагоровскому Эдуарду Николаевичу – подполковнику (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из под ракетного удара, дал возможность другим подняться в воздух.

Коломийцу Дмитрию Валерьевичу – майору (посмертно). Спасал побратимов, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.

Матуляку Геннадию Васильевичу – подполковнику (посмертно). Гостомель, уничтожил скопление техники врага.

Молчану Виталию Анатольевичу – лейтенанту (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.

Оксанченко Александру Яковлевичу – полковнику (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.

Радионову Вячеславу Денисовичу – старшему лейтенанту (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове и это спасло наших от ракетного удара.

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

Герусу Андрею Андреевичу – старшему лейтенанту. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку российского десанта с оружием.

Красильникову Дмитрию Сергеевичу – бригадному генералу, командиру ОТГ Север. Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей, спас технику и не пустил врага на Харьков с Луганской области.

Круглову Андрею Николаевичу – подполковнику, Вывел подразделение ЗРК Бук из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет.

Мостовому Александру Владимировичу – полковнику. Под Васильковым сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.

Содолю Юрию Ивановичу – генерал-лейтенанту. В боях за Волноваху спас наших ребят от окружения, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, чрезвычайно эффективно обороняет Мариуполь.

Хорошуну Эдуарду Николаевичу – полковнику медицинской службы. Лично организовал оборону медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

26 февраля звания Герой Украины был удостоен (посмертно) матрос Виталий Скакун, который ценой собственной жизни он взорвал Генический мост и значительно замедлил продвижение танковой колонны врага, это позволило подразделению морпехов передислоцироваться и организовать оборону.

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Наталия Медведева
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