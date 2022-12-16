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Сбили две ракеты из Stinger: Дивизион бригады имени Хмельницкого показал "трофеи" – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 17:34
Сбили две ракеты из Stinger: Дивизион бригады имени Хмельницкого показал
Фото - Facebook Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого (3)

Во время сегодняшнего массированного ракетного обстрела зенитчики Отдельной президентской бригады имени Хмельницкого сбили две ракеты, которые шли на Киев. Об этом сообщает Facebook бригады.    

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Зенитный ракетный артиллерийский дивизион Отдельной президентской бригады сбил две вражеские ракеты, которые летели в сторону Киева.

Как сообщается, "приземлил" их командир взвода Андрей Дячук точными выстрелами из ПЗРК Stinger.

Фото – Facebook Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого

Фото – Facebook Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого (2)

Фото – Facebook Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого (3)

Читайте также: Киев выдержал одну из крупнейших атак. Сбили 37 ракет из более 40 — военная администрация

Сергій Бережний
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пво ракетный удар stinger
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