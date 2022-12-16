Сбили две ракеты из Stinger: Дивизион бригады имени Хмельницкого показал "трофеи" – фото
16.12.2022, 17:34
Фото - Facebook Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого (3)
Во время сегодняшнего массированного ракетного обстрела зенитчики Отдельной президентской бригады имени Хмельницкого сбили две ракеты, которые шли на Киев. Об этом сообщает Facebook бригады.
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Зенитный ракетный артиллерийский дивизион Отдельной президентской бригады сбил две вражеские ракеты, которые летели в сторону Киева.
Как сообщается, "приземлил" их командир взвода Андрей Дячук точными выстрелами из ПЗРК Stinger.
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