Сбили две ракеты из Stinger: Дивизион бригады имени Хмельницкого показал "трофеи" – фото

Во время сегодняшнего массированного ракетного обстрела зенитчики Отдельной президентской бригады имени Хмельницкого сбили две ракеты, которые шли на Киев. Об этом сообщает Facebook бригады.

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Зенитный ракетный артиллерийский дивизион Отдельной президентской бригады сбил две вражеские ракеты, которые летели в сторону Киева.

Как сообщается, "приземлил" их командир взвода Андрей Дячук точными выстрелами из ПЗРК Stinger.

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Сергій Бережний

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