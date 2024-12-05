СБУ: Администратор Telegram-каналов для уклонистов разоблачен на сотрудничестве с ФСБ
52-летний житель Житомирской области, который администрировал Telegram-каналы с инструкциями для уклонистов, разоблачен на сотрудничестве с российской Федеральной службой безопасности. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным спецслужбы, мужчина был задержан в августе этого года, когда он в ластах пытался переплыть участок реки Днепр на границе с Беларусью, чтобы затем переехать в РФ.
В ходе расследования правоохранители получили доказательства, что он контактировал с представителями вражеской спецслужбы, целенаправленно срывал мобилизацию в Украине и после побега в Россию планировал участвовать в информационно-психологических операциях ФСБ. В прямых эфирах пропагандистов он якобы от имени рядовых украинцев должен был дискредитировать государственные институты государства.
Подозреваемый – 52-летний житель Житомирской области, экс-представитель запрещенной партии "Держава", которого, по версии следствия, дистанционно завербовала спецслужба РФ.
По указанию ФСБ мужчина сначала администрировал имеющиеся, а затем создал сеть новых Telegram-каналов, в которых предоставлял военнообязанным подробные инструкции по избежанию призыва. В частности, он предлагал бежать в Россию через заранее подготовленные маршруты.
Чтобы разработать пути побега через лесные тропы или водоемы, подозреваемый разведывал соответствующие участки госграницы, обозначал их на картах и направлял своим клиентам.
На основании новых фактов мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Также ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и незаконное пересечение государственной границы.
Материалы дела направлены в суд. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- 4 октября СБУ сообщила об обезвреживании группировки, которая заработала более 40 млн грн на схемах для избегающих мобилизации лиц.
- В тот же день в Харьковской области правоохранители задержали 13 чиновников, которые, по версии следствия, за деньги списывали мужчин с военного учета.
- 30 октября стало известно, что правоохранители разоблачили 12 администраторов и авторов групп в Viber и Telegram, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ.