СБУ: Администратор Telegram-каналов для уклонистов разоблачен на сотрудничестве с ФСБ

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

52-летний житель Житомирской области, который администрировал Telegram-каналы с инструкциями для уклонистов, разоблачен на сотрудничестве с российской Федеральной службой безопасности. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным спецслужбы, мужчина был задержан в августе этого года, когда он в ластах пытался переплыть участок реки Днепр на границе с Беларусью, чтобы затем переехать в РФ.

В ходе расследования правоохранители получили доказательства, что он контактировал с представителями вражеской спецслужбы, целенаправленно срывал мобилизацию в Украине и после побега в Россию планировал участвовать в информационно-психологических операциях ФСБ. В прямых эфирах пропагандистов он якобы от имени рядовых украинцев должен был дискредитировать государственные институты государства.

Подозреваемый – 52-летний житель Житомирской области, экс-представитель запрещенной партии "Держава", которого, по версии следствия, дистанционно завербовала спецслужба РФ.

По указанию ФСБ мужчина сначала администрировал имеющиеся, а затем создал сеть новых Telegram-каналов, в которых предоставлял военнообязанным подробные инструкции по избежанию призыва. В частности, он предлагал бежать в Россию через заранее подготовленные маршруты.

Чтобы разработать пути побега через лесные тропы или водоемы, подозреваемый разведывал соответствующие участки госграницы, обозначал их на картах и направлял своим клиентам.

На основании новых фактов мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Также ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и незаконное пересечение государственной границы.

Материалы дела направлены в суд. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ