СБУ: Адміністратора Telegram-каналів для ухилянтів викрито на співпраці з ФСБ Росії

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

52-річного мешканця Житомирської області, який адміністрував Telegram-канали з інструкціями для ухилянтів, викрито на співпраці з російською Федеральною службою безпеки. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними спецслужби, чоловіка затримали у серпні цього року, коли він у ластах намагався перепливти ділянку річки Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до РФ.

Під час розслідування правоохоронці здобули докази, що він контактував із представниками ворожої спецслужби, цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні й після втечі до Росії планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ. У прямих ефірах пропагандистів він нібито від імені пересічних українців мав дискредитувати державні інституції держави.

Підозрюваний – 52-річний мешканець Житомирської області, експредставник забороненої партії Держава, якого, за версією слідства, дистанційно завербувала спецслужба РФ.

За вказівкою ФСБ чоловік спочатку адміністрував наявні, а потім створив мережу нових Telegram-каналів, в яких надавав військовозобов’язаним детальні інструкції щодо уникнення призову. Зокрема, він пропонував втекти до Росії через заздалегідь підготовлені маршрути.

Щоб розробити шляхи втечі через лісові стежки або водойми, підозрюваний розвідував відповідні ділянки держкордону, позначав їх на мапах та направляв своїм клієнтам.

На підставі нових фактів чоловіку повідомили про підозру в державній зраді. Також йому інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань та незаконне перетинання державного кордону.

Матеріали справи скеровано до суду. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ