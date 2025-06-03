СБУ: Агент России устроился на строительство командных пунктов ВСУ, чтобы наводить ракеты

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, устроился на строительство командных пунктов Сил обороны, чтобы наводить на них российские ракеты. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным спецслужбы, агентом Федеральной службы безопасности России оказался 32-летний сотрудник строительной компании, возводящей запасные командные пункты для защитников города. Он устроился на работу, чтобы корректировать ракетно-бомбовые атаки РФ по вновь построенным объектам.

СБУ установила, что мужчина узнавал координаты этих локаций, когда устанавливал вентиляционные системы для подземных укрытий запасных командных пунктов. Он передал оккупантам геолокации объектов и рассказал об инженерных особенностях потенциальных целей.

Для конспирации задержанный удалял из телефона всю переписку с куратором после каждого сеанса связи. Киберспециалисты СБУ разоблачили и задокументировали контакты харьковчанина с оккупантами, а на финальном этапе операции задержали его дома.

В ходе расследования установлено, что он фиксировал движение бронетехники украинских войск в направлении передовой. Скрытую съемку мужчина делал на камеру телефона, когда возвращался домой после рабочей смены.

Ему объявили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.