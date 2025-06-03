СБУ: В Харькове задержали российского "крота" в штурмовой бригаде Нацгвардии

ФСБ обещала мужчине организовать его "эвакуацию" в Россию через линию фронта на Харьковском направлении

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

В Харькове задержан военнослужащий Национальной гвардии Украины, подозреваемый в государственной измене. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

СБУ при содействии министра внутренних дел Игоря Клименко и командование НГУ разоблачили еще одного агента Федеральной службы безопасности России. Им оказался 42-летний местный мобилизованный, проходивший службу в штурмовой бригаде Нацгвардии.

По версии следствия, он корректировал воздушные атаки России по локациям "своего" подразделения. Находясь в должности командира взвода, он "сливал" оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу.

Также он должен был передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты до батальона.

После передачи разведданных ФСБ обещала мужчине организовать его "эвакуацию" в Россию через линию фронта в Харьковском направлении.

У задержанного изъят телефон с подтверждениями работы на ФСБ. В спецслужбе утверждают, что мужчина по собственной инициативе вышел на российскую ФСБ через своих родственников – бывших российских военных, проживающих в РФ.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: ОГП