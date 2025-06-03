СБУ: В Харькове задержали российского "крота" в штурмовой бригаде Нацгвардии
В Харькове задержан военнослужащий Национальной гвардии Украины, подозреваемый в государственной измене. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
СБУ при содействии министра внутренних дел Игоря Клименко и командование НГУ разоблачили еще одного агента Федеральной службы безопасности России. Им оказался 42-летний местный мобилизованный, проходивший службу в штурмовой бригаде Нацгвардии.
По версии следствия, он корректировал воздушные атаки России по локациям "своего" подразделения. Находясь в должности командира взвода, он "сливал" оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу.
Также он должен был передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты до батальона.
После передачи разведданных ФСБ обещала мужчине организовать его "эвакуацию" в Россию через линию фронта в Харьковском направлении.
У задержанного изъят телефон с подтверждениями работы на ФСБ. В спецслужбе утверждают, что мужчина по собственной инициативе вышел на российскую ФСБ через своих родственников – бывших российских военных, проживающих в РФ.
Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- 23 мая 2025 года СБУ сообщила о задержании курсанта ведущего военного института, подозреваемого в подготовке ракетного удара России по объектам учебного заведения, где он проходил обучение.
- 27 мая сообщалось о задержании военного в Кировоградской области. По данным СБУ, он работал на российскую ФСБ.