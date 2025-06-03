СБУ: У Харкові затримали російського "крота" у штурмовій бригаді Нацгвардії

ФСБ обіцяла чоловіку організувати його "евакуацію" в Росію через лінію фронту на Харківському напрямку

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

У Харкові затримали військовослужбовця Національної гвардії України, якого підозрюють в державній зраді. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

СБУ за сприяння міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та командування НГУ викрила ще одного агента Федеральної служби безпеки Росії. Ним виявився 42-річний місцевий мобілізований, який проходив службу у штурмовій бригаді Нацгвардії.

За версією слідства, він коригував повітряні атаки Росії по локаціях "свого" підрозділу. Перебуваючи на посаді командира взводу, він "зливав" окупантам координати штабів, навчальних центрів і запасних пунктів військової частини, де проходив службу.

Також він мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.

Після передання розвідданих ФСБ обіцяла чоловіку організувати його "евакуацію" в Росію через лінію фронту на Харківському напрямку.

У затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ. У спецслужбі стверджують, що чоловік з власної ініціативи вийшов на російську ФСБ через своїх родичів – колишніх російських військових, які проживають у РФ.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді й обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: ОГП