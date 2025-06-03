СБУ: Російський агент влаштувався на будівництво командних пунктів ЗСУ, щоб наводити ракети

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який, за версією слідства, влаштувався на будівництво командних пунктів Сил оборони, щоб наводити на них російські ракети. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними спецслужби, агентом Федеральної служби безпеки Росії виявився 32-річний працівник будівельної компанії, яка зводить запасні командні пункти для оборонців міста. Він влаштувався на роботу, щоб коригувати ракетно-бомбові атаки РФ по новозбудованих об’єктах.

СБУ встановила, що чоловік дізнавався координати цих локацій, коли встановлював вентиляційні системи для підземних укриттів запасних командних пунктів. Він передав окупантам геолокації об’єктів та розповів про інженерні особливості потенційних цілей.

Для конспірації затриманий видаляв із телефона все листування з куратором після кожного сеансу зв’язку. Кіберфахівці СБУ викрили й задокументували контакти харків’янина з окупантами, а на фінальному етапі операції затримали його вдома.

У процесі розслідування встановлено, що він фіксував рух бронетехніки українських військ у напрямку передової. Приховане фільмування чоловік робив на камеру телефона, коли повертався додому після робочої зміни.

Йому оголосили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.