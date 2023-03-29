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СБУ: Коллаборант на оккупированном юге сформировал "батальон" для россиян

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 16:47
СБУ: Коллаборант на оккупированном юге сформировал
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила, что собрала доказательную базу еще на одного коллаборанта, который помогает российским захватчикам на временно оккупированной части юга Украины. Он сформировал "батальон" для россиян. Об этом сообщает СБУ.

Как отмечается, фигурант – бывший высокопоставленный чиновник из Одесской области Александр Коротаев. Ранее он являлся заместителем начальника главного управления МЧС (сейчас ГСЧС) в Одесской области.

После начала полномасштабного вторжения Коротаев переехал на территорию временно оккупированной Херсонской области.

"Там присоединился к местной оккупационной администрации и по доверенности гауляйтера Сальдо формировал новый военный батальон для захватчиков", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, в состав этой группировки Коротаев пытался принудительно мобилизовать максимальное количество местных жителей.

Он лично агитировал граждан вступать в ряды захватчиков и воевать против Украины.

В публичных выступлениях Коротаев оправдывает вооруженную агрессию России, временный захват Крыма и военные преступления россиян.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям:

- добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных формированиях, созданных на временно оккупированной территории;

- оправдание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины.

  • 14 марта СБУ заявила, что в Николаевской области разоблачила украинского военного, который помогал России.
  • 20 марта СБУ заявила о задержании в Одессе агента ФСБ РФ среди местных жителей, собиравшего разведданные о новых подразделениях Сил обороны.

Читайте также: СБУ заявила о задержании пограничника, который готовил "сливы" для российской ФСБ

Наталія Медведєва
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