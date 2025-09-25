СБУ: В Одесской области руководство "обновленного МСЭК" продавало фейковые справки

Правоохранители заявили, что за суммы от $3000 чиновники оформляли безосновательные медицинские заключения с последующим установлением инвалидности

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Одесской области руководства местной экспертной команды, устанавливающей инвалидность. По версии следствия, чиновники зарабатывали на уклонистах.

"СБУ ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации на юге Украины. По результатам комплексных мероприятий в Одесской области задержаны руководитель и два члена местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая медико-социальная экспертная комиссия), которые торговали фиктивными медсправками", – говорится в сообщении.

Спецслужба пишет, что за суммы от $3000 чиновники оформляли для уклонистов безосновательные выводы о том, что они якобы имеют тяжелые заболевания с последующим установлением группы инвалидности.

"Чтобы "штамповать" поддельные меддокументы, организатор сделки привлек членов экспертной команды – главного врача-кардиолога и медицинского регистратора. Задокументировано, как они получили "заказ" от не менее полусотни клиентов, которые надеялись избежать призыва или уволиться со службы", – отмечает СБУ.

Ведомство указывает, что всех трех фигурантов удалось задержать "на горячем" – когда им передавали очередные взятки за поддельные медицинские заключения.

Также, добавляет спецслужба, во время обысков у задержанных обнаружили черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.

Фигуранты получили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса: принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды (взятки) должностным лицом и препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований.

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас они находятся под стражей.

"Сейчас устанавливается причастность к преступлению должностных лиц районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также тех, кто ранее воспользовался этой схемой", – добавляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Правоохранители не указывают, в каком именно городе произошло задержание, но процессуальное руководство осуществляет Белгород-Днестровская спецпрокуратура.

Фото: СБУ

Фото: СБУ