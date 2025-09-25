СБУ: На Одещині керівництво "оновленого МСЕК" продавало фейкові довідки ухилянтам

Правоохоронці заявили, що за суми від $3000 чиновники оформлювали безпідставні медичні висновки з подальшим встановленням інвалідності

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання в Одеській області керівництва місцевої експертної команди, що встановлює інвалідність. За версією слідства, посадовці заробляли на ухилянтах.

"СБУ ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації на півдні України. За результатами комплексних заходів в Одеській області затримано керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня медико-соціальна експертна комісія), які торгували фіктивними меддовідками", – йдеться у повідомленні.

Спецслужба пише, що за суми від $3000 чиновники оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про те, що вони буцімто мають тяжкі захворювання з подальшим встановленням групи інвалідності.

"Щоб "штампувати" підроблені меддокументи, організатор оборудки залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора. Задокументовано, як вони отримали "замовлення" від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби", – наголошує СБУ.

Відомство вказує, що всіх трьох фігурантів вдалося затримати "на гарячому" – коли їм передавали чергові хабарі за підроблені медичні висновки.

Також, додає спецслужба, під час обшуків у затриманих виявили чорнові записи, особові справи призовників і смартфони з доказами незаконної діяльності.

Фігуранти отримали підозри за двома статтями Кримінального кодексу: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (хабаря) службовою особою та перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Затриманим загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Зараз вони перебувають під вартою.

"Наразі встановлюється причетність до злочину посадових осіб районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також тих, хто раніше скористався цією схемою", – додає Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Правоохоронці не вказують, у якому саме місті сталося затримання, але процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська спецпрокуратура.

Фото: СБУ

Фото: СБУ