За ексглаву МСЕК Хмельниччини Крупу внесли 20 млн грн застави

Тетяна Крупа (Фото: Ґрати)

За колишню голову медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області вже внесли заставу, підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала САП підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради (Крупа обиралась від Слуги народу, але, за словами СН, не входила до політсили. – Ред.) та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків", – йдеться у повідомленні.

Раніше, 4 вересня, Вищий антикорупційний суд замінив запобіжний захід Крупі з тримання під вартою на заставу обсягом 20 млн грн.

До цього Крупа перебувала в СІЗО 11 місяців. Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, підозрюваного не можна тримати під вартою більш ніж 12 місяців, окрім справ щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Тепер колишня чиновниця має носити електронний браслет та виконувати низку процесуальних обов'язків.