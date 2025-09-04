Ексглаві Хмельницького МСЕК Крупі замінили СІЗО на заставу

Колишня чиновниця перебувала під вартою 11 місяців з 12 можливих

Колишній главі Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії замінили запобіжний захід з тримання під вартою на заставу, повідомив Вищий антикорупційний суд. Відомство традиційно не називає імені фігурантки, але обставини справи вказують, що йдеться про Тетяну Крупу.

Слідча суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про продовження запобіжного заходу для ексчиновниці.

Так, суддя замінила запобіжний захід з тримання під вартою на заставу обсягом 20 млн грн.

ВАКС зауважив, що згідно з Кримінальним процесуальним кодексом сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Наразі Крупа перебуває у СІЗО вже 11 місяців.

Також ВАКС зобов'язав підозрювану прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, й наклав на неї ряд обов'язків до 4 листопада:

→ носити електронний браслет;

→ не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

→ утримуватися від спілкування з колишніми колегами та людьми, які зверталися до МСЕК, де вона працювала;

→ повідомляти слідству, обвинуваченню та суду про зміну свого місця проживання;

→ здати закордонний паспорт.