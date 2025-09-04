Экс-главе Хмельницкого МСЭК Крупе заменили СИЗО на залог

Бывшая чиновница находилась под стражей 11 месяцев из 12 возможных

Татьяна Крупа (Фото: Ґрати)

Бывшей главе Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии заменили меру пресечения с содержания под стражей на залог, сообщил Высший антикоррупционный суд. Ведомство традиционно не называет имени фигурантки, но обстоятельства дела указывают, что речь идет о Татьяне Крупе.

Следственный судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о продлении меры пресечения для экс-чиновницы.

Так, судья заменила меру пресечения из содержания под стражей на залог в размере 20 млн грн.

ВАКС отметил, что согласно Уголовному процессуальному кодексу совокупный срок содержания под стражей подозреваемого во время досудебного расследования не должен превышать 12 месяцев – в уголовном производстве по тяжким или особо тяжким преступлениям. Сейчас Крупа находится в СИЗО уже 11 месяцев.

Также ВАКС обязал подозреваемую прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду, и наложил на нее ряд обязанностей до 4 ноября:

→ носить электронный браслет;

→ не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;

→ воздерживаться от общения с бывшими коллегами и людьми, которые обращались в МСЭК, где она работала;

→ сообщать следствию, обвинению и суду об изменении своего места жительства;

→ сдать загранпаспорт.