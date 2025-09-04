Экс-главе Хмельницкого МСЭК Крупе заменили СИЗО на залог
Бывшей главе Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии заменили меру пресечения с содержания под стражей на залог, сообщил Высший антикоррупционный суд. Ведомство традиционно не называет имени фигурантки, но обстоятельства дела указывают, что речь идет о Татьяне Крупе.
Следственный судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о продлении меры пресечения для экс-чиновницы.
Так, судья заменила меру пресечения из содержания под стражей на залог в размере 20 млн грн.
ВАКС отметил, что согласно Уголовному процессуальному кодексу совокупный срок содержания под стражей подозреваемого во время досудебного расследования не должен превышать 12 месяцев – в уголовном производстве по тяжким или особо тяжким преступлениям. Сейчас Крупа находится в СИЗО уже 11 месяцев.
Также ВАКС обязал подозреваемую прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду, и наложил на нее ряд обязанностей до 4 ноября:
→ носить электронный браслет;
→ не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;
→ воздерживаться от общения с бывшими коллегами и людьми, которые обращались в МСЭК, где она работала;
→ сообщать следствию, обвинению и суду об изменении своего места жительства;
→ сдать загранпаспорт.
- В октябре 2024 года были проведены обыски в доме главы Крупы и ее родственников – правоохранители заявили, что нашли почти $6 млн в различной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- После кейса Крупы разоблачения должностных лиц МСЭК продолжились, что в конечном итоге привело к отмене таких комиссий и введению экспертных команд для установления инвалидности.
