СБУ не хватило времени на расследование дела Гандзюк

СБУ просит суд продлить срок досудебного расследования по делу об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Соответствующее ходатайство служба направила Шевченковский райсуд Киева, сообщает пресс-служба суда.
Суд рассмотрит это ходатайство 22 февраля в 11:00.
Как сообщила вчера СБУ, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства Гандзюк, уже дважды отказывался давать показания следователям.
15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет.