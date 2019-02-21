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21.02.2019, 16:59

СБУ не хватило времени на расследование дела Гандзюк

СБУ не хватило времени на расследование дела Гандзюк - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

Решение о продлении досудебного расследования будет принимать суд

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СБУ просит суд продлить срок досудебного расследования по делу об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Соответствующее ходатайство служба направила Шевченковский райсуд Киева, сообщает пресс-служба суда.

Суд рассмотрит это ходатайство 22 февраля в 11:00.

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Как сообщила вчера СБУ, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства Гандзюк, уже дважды отказывался давать показания следователям.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободилинадев на него электронный браслет.

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Теги: сбу, убийство, активист, гандзюк, Мангер
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