СБУ не увидела госизмены в согласии Ермака на создание "консультативного совета"

Андрей Ермак (фото - пресс-служба офиса перзидента)

Служба безопасности Украины не будет открывать уголовное дело против главы Офиса президента Андрея Ермака за его согласие на создание так называемого консультативного совета с "представителями" временно оккупированной части Донбасса. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, приложив ответ СБУ на депутатское обращение.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

16 марта он направил в СБУ обращение, в котором говорилось, что факт создания "совета" противоречит официальной позиции о войне России против Украины, а подписание такого протокола в Минске представителями Украины можно расценивать как государственную измену и помощь в ведении подрывной деятельности против страны.

СБУ ответила, что обращение Гончаренко "не содержит сведений, которые свидетельствуют о совершении преступления", и поэтому оснований для внесения информации в Единый реестр досудебных расследований нет, то есть, нет их и для открытия уголовного дела против Ермака.

Читайте также: Кремль жалуется, что Украина срывает создание "консультативного совета" с ОРДЛО