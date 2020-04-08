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СБУ не увидела госизмены в согласии Ермака на создание "консультативного совета"

СБУ не увидела госизмены в согласии Ермака на создание "консультативного совета" - Фото
Андрей Ермак (фото - пресс-служба офиса перзидента)
08.04.2020, 13:25

В Службе безопасности считают, что нет оснований для открытия уголовного дела на главу Офиса президента за подписание им нового минского протокола

Служба безопасности Украины не будет открывать уголовное дело против главы Офиса президента Андрея Ермака за его согласие на создание так называемого консультативного совета с "представителями" временно оккупированной части Донбасса. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, приложив ответ СБУ на депутатское обращение.

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16 марта он направил в СБУ обращение, в котором говорилось, что факт создания "совета" противоречит официальной позиции о войне России против Украины, а подписание такого протокола в Минске представителями Украины можно расценивать как государственную измену и помощь в ведении подрывной деятельности против страны.

СБУ ответила, что обращение Гончаренко "не содержит сведений, которые свидетельствуют о совершении преступления", и поэтому оснований для внесения информации в Единый реестр досудебных расследований нет, то есть, нет их и для открытия уголовного дела против Ермака.

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Дарья Мостовая
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