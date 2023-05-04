СБУ пишет: задержан предатель из ВСУ, собирал данные об авиации и противовоздушной обороне

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала мужчину, который, утверждает следствие, шпионил за боевой авиацией ВСУ в Николаевской области. Его якобы завербовали российские спецслужбы во временно оккупированном Крыму, сообщает СБУ.

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"Вражеским информатором" оказался житель Крыма, пишут правоохранители. В 2014 году он якобы поддержал оккупантов и остался на полуострове, где получил паспорт РФ и встал на военный учет оккупантов.

Впоследствии с ним связался представитель российской спецслужбы и предложил негласное сотрудничество.

Перед началом широкомасштабного вторжения России мужчина прибыл в Николаевскую область, где живут его родственники, пишет СБУ, а в прошлом году он мобилизовался в ВСУ, чтобы "собирать разведданные о местах дислокации и перемещения украинских войск".

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Следствие уверено, что в одной из в/ч подозреваемый шпионил за перемещением боевых самолетов, позициями ПВО, собирал информацию о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Мужчина использовал анонимный мессенджер, передавал данные оккупантам через "находящуюся в поле зрения российской спецслужбы" бывшую жену, проживающую в Крыму, отметили в СБУ.

Его задержали во время выполнения вражеской задачи.

26 апреля 2023 года пресс-служба СБУ сообщила, что суд присудил 15 лет заключения супругам, которые сдавали украинские позиции оккупантам.

28 апреля СБУ выдвинула подозрение послушнику Почаевской лавры: он называл Бахмут "городом славы Вагнера".

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