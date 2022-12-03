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СБУ показала "церковный список" санкций СНБО: фигуранты хотели в РПЦ и сотрудничали с РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 21:30
СБУ показала
Вадим Новинский (Фото: пресс-служба политика)

Служба безопасности Украины опубликовала полный перечень лиц, попавших в "церковный список" санкций Совета нацбезопасности и обороны, введенных вчера президентом Владимиром Зеленским, и рассказала, чем они "отличились".

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Санкции введены против 10 лиц, которые являются представителями УПЦ Московского патриархата или тесно с ней связаны:

Вадим Новинский (клирик УПЦ);
→ Петр Лебедь (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);
→ Ростислав Швец (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);
→ Владимир Удовенко (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);
→ Вячеслав Опанасенко (епископ Коктебельский Агафон);
→ Александр Овсянников (епископ Джанкойский и Раздольский Алексий);
→ Константин Чернышев (епископ Бахчисарайский Калленик);
→ Александр Таранов (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);
→ Олег Иванов (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);
→ Алексей Масленников (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

По данным СБУ, большинство фигурантов находятся на временно оккупированных территориях Украины или за границей.

Украинская спецслужба утверждает, что внесенные в санкционный список лица выступали с такими инициативами:

→ предложили присоединить возглавляемые ими епархии к Российской православной церкви;
→ согласились на сотрудничество с оккупантами;
→ продвигают пророссийские нарративы;
→ оправдывают военную агрессию России в Украине.

Санкции против них вводятся на пять лет – это блокирование активов, ограничение торговых операций, блокирование вывода капиталов за пределы Украины и прочее. Также все фигуранты лишаются государственных наград и других форм награждения, не смогут покупать земельные участки, приватизировать госимущество и права интеллектуальной собственности.

  • Вчера Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.
  • В вечернем видеообращении Зеленский сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.
  • На сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.

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Оксана Житнюк
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санкции упц мп сбу упц снбо московский патриархат
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