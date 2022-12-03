СБУ показала "церковный список" санкций СНБО: фигуранты хотели в РПЦ и сотрудничали с РФ

Служба безопасности Украины опубликовала полный перечень лиц, попавших в "церковный список" санкций Совета нацбезопасности и обороны, введенных вчера президентом Владимиром Зеленским, и рассказала, чем они "отличились".

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Санкции введены против 10 лиц, которые являются представителями УПЦ Московского патриархата или тесно с ней связаны:

→ Вадим Новинский (клирик УПЦ);

→ Петр Лебедь (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);

→ Ростислав Швец (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);

→ Владимир Удовенко (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);

→ Вячеслав Опанасенко (епископ Коктебельский Агафон);

→ Александр Овсянников (епископ Джанкойский и Раздольский Алексий);

→ Константин Чернышев (епископ Бахчисарайский Калленик);

→ Александр Таранов (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);

→ Олег Иванов (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);

→ Алексей Масленников (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

По данным СБУ, большинство фигурантов находятся на временно оккупированных территориях Украины или за границей.

Украинская спецслужба утверждает, что внесенные в санкционный список лица выступали с такими инициативами:

→ предложили присоединить возглавляемые ими епархии к Российской православной церкви;

→ согласились на сотрудничество с оккупантами;

→ продвигают пророссийские нарративы;

→ оправдывают военную агрессию России в Украине.

Санкции против них вводятся на пять лет – это блокирование активов, ограничение торговых операций, блокирование вывода капиталов за пределы Украины и прочее. Также все фигуранты лишаются государственных наград и других форм награждения, не смогут покупать земельные участки, приватизировать госимущество и права интеллектуальной собственности.

Вчера Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

В вечернем видеообращении Зеленский сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.

На сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.

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Оксана Житнюк

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