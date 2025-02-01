СБУ: Предприятие из Житомира с начала войны продало в Россию котлов на 65 млн грн

Организатору сделки может грозить до 12 лет за решеткой

Обыск на предприятии в Житомире (Фото: СБУ)

В Житомире разоблачена компания, которая во время полномасштабной войны поставляла оптовыми партиями газовые котлы военным санаториям России. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Согласно материалам дела, к организации сделки причастен руководитель отдела сбыта компании, производящей тепловые котлы и конвекторы. Торговлю с компаниями, сотрудничавшими с силовыми структурами РФ, украинское предприятие наладило в мае 2022 года.

Среди заказчиков была компания в Курске, которая поставляла системы отопления в военные санатории страны-агрессора.

Чтобы избежать санкций, фигуранты сделки сначала отправляли украинскую продукцию в связанные фирмы в Европе и Центральной Азии, отметили в СБУ. Там товар "паковали", указывали реквизиты иностранных компаний и отправляли сначала в подконтрольное предприятие в Беларуси, а оттуда в Россию.

Правоохранители установили, что по такой схеме подозреваемые отправили в Россию несколько оптовых партий котлов на сумму 65 млн грн.

Сообщается, что во время обысков в компании и по месту жительства организатора сделки были обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документы с соответствующими доказательствами.

Главе отдела сбыта СБУ сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему может грозить до 12 лет за решеткой.

Расследование продолжается. Правоохранители пытаются привлечь к ответственности всех участников сделки, в том числе жену фигуранта – владелицу житомирского предприятия.

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