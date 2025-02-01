СБУ: Підприємство з Житомира з початку війни продало в Росію котлів на 65 млн грн

Організатору оборудки може загрожувати до 12 років за ґратами

Обшук на підприємстві у Житомирі (Фото: СБУ)

У Житомирі викрито компанію, яка під час повномасштабної війни постачала гуртовими партіями газові котли військовим санаторіям Росії. Про це повідомила Служба безпеки України.

Згідно з матеріалами справи, до організації оборудки причетний керівник відділу збуту компанії, яка виробляє теплові котли та конвектори. Торгівлю з компаніями, які співпрацювали з силовими структурами РФ, українське підприємство налагодило у травні 2022 року.

Серед замовників була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв країни-агресора.

Щоб уникнути санкцій, фігуранти оборудки спочатку відправляли українську продукцію до пов'язаних фірм у Європі та Центральній Азії, зазначили в СБУ. Там товар "перепаковували", вказували реквізити іноземних компаній і відправляли спочатку до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти в Росію.

Правоохоронці встановили, що за такою схемою підозрювані відправили до Росії кілька гуртових партій котлів на суму 65 млн грн.

Повідомляється, що під час обшуків у компанії та за місцем проживання організатора оборудки було виявлено мобільні телефони, комп’ютери та документи з відповідними доказами.

Очільнику відділу збуту СБУ повідомила про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. В разі доведення провини йому може загрожувати до 12 років за ґратами.

Розслідування триває. Правоохоронці намагаються притягнути до відповідальності всіх учасників оборудки, зокрема дружину фігуранта – власницю житомирського підприємства.

22 січня СБУ повідомила, що компанія з Черкас торгувала з Росією через підставну фірму під час повномасштабної війни.

30 січня СБУ встановила особи російських генералів та майора, які організували удар по Епіцентру в Харкові у 2024 році.

1 лютого У Києві затримали 22-річну жінку зі Львова, яка планувала теракт біля будівлі СБУ.