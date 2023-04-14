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СБУ призвала избегать массовых собраний на Пасху. Воздушные силы допустили ракетную атаку

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 12:26
СБУ призвала избегать массовых собраний на Пасху. Воздушные силы допустили ракетную атаку - Фото
Киево-Печерская Лавра (Фото: EPA)

В Службе безопасности Украины призвали не посещать массовые собрания на Пасху, Воздушные силы допустили ракетную атаку в грядущий религиозный праздник.

Спецслужба призвала придерживаться мер безопасности на Пасху, так как россияне проигрывают на поле боя и не оставляют попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества, для чего использует религиозную тематику. 

Отмечается, что СБУ делает все возможное, чтобы нейтрализовать влияние РФ на церковь и не дать ей возможности использовать религиозные вопросы для достижения своих целей. 

Накануне праздника служба призвала граждан не посещать массовые мероприятия, не поддаваться на провокации или подстреканию к незаконным действиям, не игнорировать сигнал воздушной тревоги, не задерживаться в храмах без необходимости и сообщать правоохранителям о провокациях. 

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что оккупанты устраивают массированные ракетные удары по Украине независимо от праздничных дат, а поэтому к атакам нужно быть готовыми постоянно. 

"Хочу сказать, что их духовность нам всем прекрасно понятна. Ничего святого у этих людей нет, они могут совершить разные провокации и на эти праздники, но впереди еще их скрепы первомайские, девятимайские и так далее. Надо к этому готовиться, быть бдительными", — сказал Игнат. 

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Дмитро Гриниченко
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