СБУ: Разоблачен "крот" в бригаде морпехов ВСУ, который готовил удары РФ и вербовал военных

Задержанным оказался командир взвода беспилотных авиакомплексов одной из бригад морской пехоты ВСУ

Задержанный (Фото: СБУ)

Правоохранители задержали офицера в одной из бригад морской пехоты Вооруженных Сил Украины, который, по версии следствия,корректировал российские удары и вербовал других военных соединения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, подозреваемым оказался офицер – командир взвода беспилотных авиакомплексов одной из бригад морской пехоты ВСУ, воюющей на южном фронте.

По материалам дела, задержанный передавал россиянам геолокации своего подразделения для корректировки вражеского огня по украинским защитникам.

Дополнительно он наводил воздушные атаки РФ по запасным командным пунктам смежных воинских частей Сил обороны и их складах с боеприпасами.

Правоохранители отмечают, что еще одной задачей подозреваемого был поиск потенциальных кандидатов для вербовки в состав агентурного аппарата ФСБ России.

Как установило расследование, он пытался склонить к сотрудничеству с РФ других военных соединения, о чем докладывал своему куратору.

На финальном этапе спецоперации военная контрразведка Службы безопасности задержала подозреваемого по месту базирования его подразделения.

Во время обысков у задержанного изъята "флешка" с секретной информацией, которую он должен был передать в ФСБ. Также обнаружены два телефона, с которых он контактировал с куратором.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала военного через его родственников с временно оккупированной части территории Луганской области.

Следователи СБУ в Николаевской области вручили ему подозрение в госизмене, совершенной в условиях военного положения.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы.