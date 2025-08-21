СБУ: Викрито "крота" у бригаді морпіхів ЗСУ, який коригував удари РФ та вербував військових

Затриманим виявився командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти ЗСУ

Затриманий (Фото: СБУ)

Правоохоронці затримали офіцера в одній з бригад морської піхоти Збройних Сил України, який, за версією слідства,коригував російські удари та вербував інших військових з’єднання. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, підозрюваним виявився офіцер – командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, що воює на південному фронті.

За матеріалами справи, затриманий передавав росіянам геолокації свого підрозділу для коригування ворожого вогню по українських захисниках.

Додатково він наводив повітряні атаки РФ по запасних командних пунктах суміжних військових частин Сил оборони та їхніх складах з боєприпасами.

Правоохоронці зазначають, що ще одним завданням підозрюваного був пошук потенційних кандидатів для вербування до складу агентурного апарату ФСБ Росії.

Як встановило розслідування, він намагався схилити до співпраці з РФ інших військових з’єднання, про що доповідав своєму куратору.

На фінальному етапі спецоперації військова контррозвідка Служби безпеки затримала підозрюваного за місцем базування його підрозділу.

Під час обшуків у затриманого вилучено "флешку" з таємною інформацією, яку він мав передати до ФСБ. Також виявлено два телефони, з яких він контактував з куратором.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала військового через його родичів з тимчасово окупованої частини території Луганщини.

Слідчі СБУ в Миколаївській області вручили йому підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі.