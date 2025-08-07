СБУ сообщила о подозрении офицерам РФ, которые руководили ударом по Киевской телебашне

Обвиняемыми по делу являются генерал и полковник, ответственные за атаки российской стратегической авиации по Украине

Последствия обстрела Киевской телебашни (Фото: Радио Свобода)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум офицерам Военно-космических сил России, которые командовали ракетным ударом по Киевской телебашне в начале полномасштабного вторжения. Об этом заявила СБУ.

Следствие установило, что командующий дальней авиацией, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш и командир 121 тяжелого бомбардировочного полка, полковник Олег Скитский принимали участие в подготовке и осуществлении ракетного удара по Киевской телебашне 1 марта 2022 года.

Удар был нанесен со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101 класса "воздух-земля".

В результате вражеского обстрела погибли пять мирных жителей, шестеро получили ранения.

Взрывом были повреждены технические помещения телецентра, многоквартирные жилые дома и спортивный комплекс.

Обвиняемым в деле предъявлено подозрение в совершении военных преступлений, сопряженных с умышленным убийством и совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила СБУ, Кобылаш и Скитский также фигурируют в других расследованиях, касающихся совершения Россией военных преступлений против мирного населения и критической инфраструктуры Украины.

По данным Офиса генерального прокурора, ранее Кобылаш получил подозрение за приказ нанести ракетный удар по Охматдету в Киеве 8 июля 2024 года. В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Скитский подозревается в нанесении ракетного удара по Кривому Рогу летом 2023 года, в результате чего погибли восемь человек. Также он подозревается в причастности к обстрелам энергетических предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях в 2024 году.