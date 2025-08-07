СБУ повідомила про підозру двом офіцерам РФ, які керували ударом по Київській телевежі

Фігурантами справи є генерал та полковник, які відповідальні за атаки російської стратегічної авіації по Україні

Наслідки удару по Київській телевежі (Фото: Радіо Свобода)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом офіцерам Військово-космічних сил Росії, які командували ракетним ударом по Київській телевежі на початку повномасштабного вторгнення. Про це заявила СБУ.

Слідство встановило, що командувач дальньої авіації, генерал-лейтенант Сергій Кобилаш та командир 121 важкого бомбардувального полку, полковник Олег Скітський брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару по Київській телевежі 1 березня 2022 року.

Удар був нанесений зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС крилатими ракетами Х-101 класу "повітря-земля".

Унаслідок ворожого обстрілу загинули п’ятеро цивільних осіб, шестеро отримали поранення.

Вибухом було пошкоджено технічні приміщення телецентру, багатоквартирні житлові будинки та спорткомплекс.

Фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні воєнних злочинів, що поєднані з умисним вбивством та вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомили у СБУ, Кобилаш та Скітський фігурують також в інших розслідуваннях щодо вчинення воєнних злочинів Росії проти цивільного населення та критичної інфраструктури України.

За даними Офісу генерального прокурора, раніше Кобилаш отримав підозру за наказ завдати ракетного удару по Охматдиту у Києві 8 липня 2024 року. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Скітський підозрюється у завданні ракетного удару по Кривому Рогу влітку 2023 року, внаслідок чого загинули вісім людей. Також його підозрюють в причетності до обстрілів енергетичних підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях у 2024 році.