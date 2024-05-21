СБУ: Срыв поставок тяжелой техники на фронт готовила информатор ФСБ из Запорожья – фото

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении женщине в Запорожье. По данным следствия, она работала информатором на Федеральную службу безопасности РФ и хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ на южный фронт.

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Спецслужба заявила, что фигурантка отслеживала интенсивность движения и ориентировочное количество едущих в направлении передовой военных эшелонов ВСУ.

СБУ отмечает, что при этом особое внимание подозреваемая обращала на подвижные составы, транспортирующие тяжелое вооружение, а также среди ее задач было установление местоположения ремонтных баз Сил обороны вблизи железнодорожных станций.

Эти разведывательные данные требовались россиянам для планирования боевых операций на передовой и подготовки воздушных ударов по объектам ВСУ и Укрзалізниці, поясняет ведомство.

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По данным правоохранителей, чтобы выполнить задание оккупантов, фигурантка пешком обходила местность у железнодорожных путей, там она наблюдала за трафиком и фиксировала координаты возможных ремонтных баз защитников, а также женщина "втемную" использовала своих знакомых – "завуалированно выспрашивала" у них данные об украинских войсках.

Таким образом, полученную развединформацию подозреваемая отражала благодаря пометкам на Google-картах с подробным описанием объектов, нужных захватчикам.

Фото: СБУ

Спецслужба отмечает, что фигурантку удалось разоблачить еще на начальном этапе этой деятельности, а правоохранители провели комплексные мероприятия, чтобы обезопасить позиции ВСУ и задержать злоумышленницу в собственном доме.

Ведомство объясняет: оккупанты привлекли женщину к сотрудничеству в дистанционном режиме, а в поле зрения ФСБ она попала из-за своей антиукраинской активности в соцсетях – в дальнейшем оккупанты общались с ней через анонимный чат в мессенджере.

Фигурантке сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности.

Подозреваемой грозит до 8 лет тюрьмы, сейчас она находится под стражей.

Фото: СБУ

11 мая СБУ заявила о предотвращении терактов, которые российские спецслужбы планировали провести в Киеве на 9 мая.

16 мая СБУ сообщила о подозрении жителю Харькова: по данным следствия, мужчина работал на российскую ФСБ и помогал российским захватчикам готовить новое наступление на область.

20 мая СБУ задержала мужчину, которого подозревают в подготовке "прорыва" российской армии на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области – Покровском направлении.

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