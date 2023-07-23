СБУ выписала подозрения 31 коллаборанту-полицейскому из Херсонской области

Служба безопасности Украины сообщила еще 31 гражданину Украины о подозрении в сотрудничестве с оккупантами – эти люди пошли на службу в созданные россиянами местные "правоохранительные структуры".

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Как сообщает СБУ, спецслужбой установлены имена 31 приспешника россиян, которые стали сотрудниками незаконного "главного управления МВС Херсонской области" на временно оккупированной территории. Все они работали в составе Новокаховского и Олешковского подразделений оккупационной полиции РФ.

СБУ утверждает, что подозреваемые участвовали в карательных мероприятиях россиян против участников движения сопротивления в регионе, а также в массовым хищении и разграблении частного имущества.

"Зафиксированы факты заключения местных жителей в российские каталажки, обустроенные во временно захваченных зданиях", где к людям "применяли жестокие пытки и таким образом пытались склонить к сотрудничеству".

Также коллаборанты применяли репрессии для устрашения мирных жителей и обеспечения "явки" на фейковом референдуме.

Полный список лиц, которым объявлено о подозрении, есть на сайте СБУ.

Спецслужба продолжает "комплексные мероприятия" для привлечения их к ответственности, сказано в заявлении.

Ранее сегодня сообщалось, что во временно оккупированных Олешках Херсонской области якобы взорвали дом местного коллаборанта и "главы" незаконной администрации Георгия Журавко.

В начале июня СМИ сообщили о ликвидации оккупантов и коллаборантов под Мелитополем. В СБУ сказали, что детали эпизода будут обнародованы после победы в войне.

В конце июня суд присудил экс-нардепу и коллаборанту Балицкому 15 лет тюремного заключения. Пока он на свободе в оккупации.

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