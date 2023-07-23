СБУ виписала підозри 31 колаборанту-поліцейському із Херсонської області
Служба безпеки України повідомила ще 31 громадянину України про підозру у співпраці з окупантами – ці люди пішли на службу до створених росіянами місцевих "правоохоронних структур".
Як повідомляє СБУ, спецслужбою встановлено імена 31 поплічника росіян, які стали співробітниками незаконного "головного управління МВС Херсонської області" на тимчасово окупованій території. Усі вони працювали у складі Новокаховського та Олешківського підрозділів окупаційної поліції РФ.
СБУ стверджує, що підозрювані брали участь у каральних заходах росіян проти учасників руху опору в регіоні, а також у масовому розкраданні та розграбуванні приватного майна.
"Зафіксовано факти ув'язнення місцевих жителів у російські катівні, облаштовані у тимчасово захоплених будинках", де до людей "застосовували жорстокі тортури і таким чином намагалися схилити до співпраці".
Також колаборанти застосовували репресії для залякування мирних жителів та забезпечення "явки" на фейковому референдумі.
Повний перелік осіб, яким оголошено про підозру, є на сайті СБУ.
Спецслужба продовжує "комплексні заходи" для притягнення їх до відповідальності, йдеться у заяві.
Раніше сьогодні повідомлялося, що у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області нібито підірвали будинок місцевого колаборанта та "глави" незаконної адміністрації Георгія Журавка.
- На початку червня ЗМІ повідомили про ліквідацію окупантів та колаборантів під Мелітополем. У СБУ сказали, що деталі епізоду буде оприлюднено після перемоги у війні.
- Наприкінці червня суд присудив екснардепу та колаборанту Балицькому 15 років ув'язнення. Поки що він на волі в окупації.
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