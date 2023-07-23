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СБУ виписала підозри 31 колаборанту-поліцейському із Херсонської області

Этот материал также доступен на русском
23.07.2023, 15:25
СБУ виписала підозри 31 колаборанту-поліцейському із Херсонської області - Фото
Фото - СБУ

Служба безпеки України повідомила ще 31 громадянину України про підозру у співпраці з окупантами – ці люди пішли на службу до створених росіянами місцевих "правоохоронних структур".

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Як повідомляє СБУ,  спецслужбою встановлено імена 31 поплічника росіян, які стали співробітниками незаконного "головного управління МВС Херсонської області" на тимчасово окупованій території. Усі вони працювали у складі Новокаховського та Олешківського підрозділів окупаційної поліції РФ.

СБУ стверджує, що підозрювані брали участь у каральних заходах росіян проти учасників руху опору в регіоні, а також у масовому розкраданні та розграбуванні приватного майна.

"Зафіксовано факти ув'язнення місцевих жителів у російські катівні, облаштовані у тимчасово захоплених будинках", де до людей "застосовували жорстокі тортури і таким чином намагалися схилити до співпраці".

Також колаборанти застосовували репресії для залякування мирних жителів та забезпечення "явки" на фейковому референдумі.

Повний перелік осіб, яким оголошено про підозру, є на сайті СБУ.

Спецслужба продовжує "комплексні заходи" для притягнення їх до відповідальності, йдеться у заяві.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області нібито підірвали будинок місцевого колаборанта та "глави" незаконної адміністрації Георгія Журавка.

Читайте також: Колаборанти тікають із Херсонської області, кожного з них фільтрує ФСБ – Генштаб

Сергій Бережний
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