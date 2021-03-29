СБУ задержала экс-командира батальона Донбасс по делу о создании ЧВК Семенченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего командира батальона Донбасс Анатолия Виногродского – он является фигурантом дела о создании частной военной компании экс-нардепом Семеном Семенченком. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

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По информации hromadske, Печерский районный суд Киева отправил Виногродского под круглосуточный домашний арест до 24 мая.

Следствие считает, что он и Семенченко в 2018 году создали в США компанию "Donbass Battalion corporation" с целью получения контрактов и осуществления охранной деятельности на территории Афганистана, Сирии и Ирака.

Для этого Виногродский якобы познакомил Семенченко с гражданином Казахстана Ильей Борисенко. Последний, по информации стороны обвинения, выделил им $1 млн, земельный участок, где они организовали базу для тренировок и хранение оружия.

Прокуроры заявляют, что Семенченко ездил в Ирак и Афганистан, чтобы подписать контракт на работу "ЧВК", но ему это не удалось. Тогда они с Виногродским, считает следствие, организовали украинское представительство американской фирмы Донкорп Украина и осуществляли деятельность на территории Украины.

24 марта СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия.

В расследовании программы Слідство.Інфо говорилось, что организация Донкорп Украина, связанная с Семенченко, выполняла задания "в интересах бизнесмена Игоря Коломойского".

Вчера суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога.

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Станислав Стороженко , Марк Сировой

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