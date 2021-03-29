UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ задержала экс-командира батальона Донбасс по делу о создании ЧВК Семенченко

29.03.2021, 18:18
СБУ задержала экс-командира батальона Донбасс по делу о создании ЧВК Семенченко - Фото
Анатолий Виногродский (Фото - Facebook Анатолий Виногродский)

Служба безопасности Украины задержала бывшего командира батальона Донбасс Анатолия Виногродского – он является фигурантом дела о создании частной военной компании экс-нардепом Семеном Семенченком. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По информации hromadske, Печерский районный суд Киева отправил Виногродского под круглосуточный домашний арест до 24 мая.

Следствие считает, что он и Семенченко в 2018 году создали в США компанию "Donbass Battalion corporation" с целью получения контрактов и осуществления охранной деятельности на территории Афганистана, Сирии и Ирака.

Для этого Виногродский якобы познакомил Семенченко с гражданином Казахстана Ильей Борисенко. Последний, по информации стороны обвинения, выделил им $1 млн, земельный участок, где они организовали базу для тренировок и хранение оружия.

Прокуроры заявляют, что Семенченко ездил в Ирак и Афганистан, чтобы подписать контракт на работу "ЧВК", но ему это не удалось. Тогда они с Виногродским, считает следствие, организовали украинское представительство американской фирмы Донкорп Украина и осуществляли деятельность на территории Украины.

Читайте также: Арестованного Семенченко доставили из СИЗО в больницу – адвокат

Станислав Стороженко, Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс сбу командир батальон Анатолий Виногродский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 