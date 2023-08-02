СБУ задержала "велосипедистов", их подозревают в корректировке ударов по Харькову

Служба безопасности сообщила, что ее киберспециалисты разоблачили в Харькове двух агентов России, которые собирали информацию о подразделениях ВСУ и корректировали удары оккупантов.

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Сотрудники СБУ задержали обоих подозреваемых "на горячем" при сборе данных о дислокации одного из воинских подразделений.

Корректировщиками оказались двое безработных, которые ездили по Харькову на велосипедах и вели съемку на местах дислокации подразделений Сил обороны. После этого они отмечали локации на онлайн-картах и отправляли скриншоты с отметками кураторам в России.

Спецслужбы также проверяют причастность подозреваемых к наведению атаке российских дронов-камикадзе по Харькову 1 августа.

Задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В случае вынесения судом обвинительного приговора, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Около 12 часов ночи 31 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области.

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