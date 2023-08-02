UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ задержала "велосипедистов", их подозревают в корректировке ударов по Харькову

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 12:40
СБУ задержала
Фото - СБУ

Служба безопасности сообщила, что ее киберспециалисты разоблачили в Харькове двух агентов России, которые собирали информацию о подразделениях ВСУ и корректировали удары оккупантов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Сотрудники СБУ задержали обоих подозреваемых "на горячем" при сборе данных о дислокации одного из воинских подразделений.

Корректировщиками оказались двое безработных, которые ездили по Харькову на велосипедах и вели съемку на местах дислокации подразделений Сил обороны. После этого они отмечали локации на онлайн-картах и отправляли скриншоты с отметками кураторам в России.

Спецслужбы также проверяют причастность подозреваемых к наведению атаке российских дронов-камикадзе по Харькову 1 августа.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В случае вынесения судом обвинительного приговора, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Смотрите также: Россия била по Харьковской области с С-300, есть пострадавший, атака вызвала пожар: видео

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбуподозрениеагенты рфкорректировщик
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 