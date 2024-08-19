СБУ: Задержаны четверо мужчин, которые устраивали поджоги на железной дороге – фото

Подозреваемые взяты под стражу без права внесения залога, им грозит пожизненное заключение

Подозреваемые (Фото: Офис генерального прокурора)

Правоохранители задержали четырех мужчин в двух областях Украины, которые, по версии следствия, совершали диверсии на железной дороге по заказу россиян. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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Двоих мужчин разоблачили в Черкасской области и еще двоих – в Харьковской области. Им объявлено о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения, отметили в ОГП. Подозреваемые взяты под стражу без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение.

По версии следствия, летом через мессенджер на подозреваемых вышли представители российской спецслужбы и предложили "работу". Она заключалась в уничтожении путем поджогов батарейных и релейных шкафов на железнодорожных путях. Враг надеялся, что поджог оборудования сорвет перевозку техники, оружия и боеприпасов на передовую.

Подозреваемые заранее отслеживали расписание движения поездов по пути, чтобы максимально заблокировать их перемещение. В дальнейшем они использовали бензин для поджога и уничтожения оборудования. Правоохранители задержали мужчин при попытке очередного поджога железнодорожного оборудования.

В СБУ уточнили, что среди приоритетных целей оккупантов были релейные шкафы на железнодорожных магистралях. В Харьковской области злоумышленников задержали ночью, когда они пытались сжечь батарейный шкаф железнодорожного светофора, заявили в спецслужбе.

В Черкасской области правоохранители утверждают, что задержали дезертира-контрактника одной из воинских частей региона, который скрывался, а также безработного местного жителя, которого первый привлек к подрывной деятельности.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

8 августа Центр противодействия дезинформации сообщил, что российские спецслужбы активизировали работу кол-центров для распространения дезинформации и попыток вербовки украинцев, чтобы те поджигали машины военных.

16 августа в Одесской области полицейские задержали двух парней 18 и девушку 15 лет, которые поджигали релейные шкафы и фиксировали результаты российских обстрелов.

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