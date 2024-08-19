СБУ: Затримано чотирьох чоловіків, які влаштовували підпали на залізниці – фото

Підозрюваних взято під варту без права внесення застави, їм загрожує довічне ув’язнення

Підозрювані (Фото: Офіс генерального прокурора)

Правоохоронці затримали чотирьох чоловіків у двох областях України, які, за версією слідства, вчиняли диверсії на залізниці на замовлення росіян. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

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Двох чоловіків викрили в Черкаській області та ще двох – у Харківській області. Їм оголошено про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану, зазначили в ОГП. Підозрюваних взято під варту без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення.

За версією слідства, влітку через месенджер на підозрюваних вийшли представники російської спецслужби та запропонували "роботу". Вона полягала у знищенні шляхом підпалів батарейних та релейних шаф на залізничних коліях. Ворог сподівався, що підпал обладнання зірве перевезення техніки, зброї та боєприпасів на передову.

Підозрювані заздалегідь відстежували розклад руху потягів колією, щоб максимально заблокувати їхнє переміщення. Надалі вони використовували бензин для підпалу та знищення обладнання. Правоохоронці затримали чоловіків на спробі чергового підпалу залізничного устаткування.

У СБУ уточнили, що серед пріоритетних цілей ворога були релейні шафи на залізничних магістралях. У Харківській області зловмисників затримали вночі, коли вони намагалися спалити батарейну шафу залізничного світлофора, заявили в спецслужбі.

У Черкаській області правоохоронці стверджують, що затримали дезертира-контрактника однієї з військових частин регіону, який переховувався, а також місцевого безробітного жителя, якого перший залучив до підривної діяльності.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

8 серпня Центр протидії дезінформації повідомив, що російські спецслужби активізували роботу кол-центрів для поширення дезінформації та спроб вербування українців, щоб ті підпалювали машини військових.

16 серпня в Одеській області поліціянти затримали двох чоловіків 18 та дівчину 15 років, які підпалювали релейні шафи та фіксували результати російських обстрілів.

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