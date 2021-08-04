СБУ запретила въезд в Украину соратнику умершего в Киеве беларуса. Но не из-за его смерти

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну гражданину Беларуси Родиону Батулину, который является заместителем главы Беларуского дома в Украине Виталия Шишова, ранее найденного повешенным в Киеве. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секратрь СБУ Артем Дехтяренко.

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Батулину запретили въезд в страну 23 июля 2021. В СБУ полагают, что он может представлять угрозу национальной безопасности Украины. В Беларуском доме в Украине в комментарии LIGA.net сообщили, что Батулин выехал в Евросоюз из Украины 14 июля 2021-го "для решения вопросов с документами".

В СБУ утверждают, что Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине.

"В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения со стражами порядка", – заявили правоохранители.

известен нападением на автомобиль пятого президента Петра Порошенко в 2019 году. Родион Батулин – экс-боец батальона Азов, сторонник правых взглядов и соучредитель Беларуского дома в Украине. Соратник ультраправого деятеля Сергея Коротких. Батулин, среди прочего,нападением на автомобиль пятого президента Петра Порошенко в 2019 году. Утверждает , что не принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Станислав Стороженко , Марк Сировой

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