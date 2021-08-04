СБУ запретила въезд в Украину соратнику умершего в Киеве беларуса. Но не из-за его смерти
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну гражданину Беларуси Родиону Батулину, который является заместителем главы Беларуского дома в Украине Виталия Шишова, ранее найденного повешенным в Киеве. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секратрь СБУ Артем Дехтяренко.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Батулину запретили въезд в страну 23 июля 2021. В СБУ полагают, что он может представлять угрозу национальной безопасности Украины. В Беларуском доме в Украине в комментарии LIGA.net сообщили, что Батулин выехал в Евросоюз из Украины 14 июля 2021-го "для решения вопросов с документами".
В СБУ утверждают, что Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине.
"В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения со стражами порядка", – заявили правоохранители.
- 2 августа в Киеве пропал глава Беларуского дома в Украине Виталий Шишов. 3 августа Шишова нашли повешенным в парке Киева, на теле были ссадины и царапины.
- Полиция расследует все версии – и суицид, и замаскированное под суицид убийство. Группа журналистов-расследователей Bellingcat бросит все силы на расследование смерти Шишова и рассматривает ее как возможную операцию спецслужб.
- Президент Владимир Зеленский отреагирует, если окажется, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Комментарии