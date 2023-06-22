СБУ заявила, что взяла "охотника" на Bradley и наводчика ракет в Николаеве: фото переписки

Контрразведка Службы безопасности Украины заявила о разоблачении в Николаеве информатора Главного управления Генштаба ВСУ, которое больше известно как ГРУ. Как утверждает СБУ, мужчина корректировал российские воздушные удары по городу, а также "охотился" на БМП Bradley.

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Украинская спецслужба сообщила, что якобы именно по наводке задержанного россияне обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены шестеро мирных жителей, повреждены дома.

По данным СБУ, мужчина за деньги передавал ГРУ места базирования и перемещения сил обороны в Николаеве.

"Прежде всего, российскую военную разведку интересовали локации складов с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе танков "Леопард" и боевых машин пехоты "Брэдли", – отметили в СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали мужчину во время сбора новых данных о дислокации Сил обороны. Фигурантом оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в начале 2023 года. Он был активным пользователем прокремлевских Telegram-каналов, где регулярно писал антиукраинские комментарии под фейковыми новостями.

Для сбора информации для ГРУ он самостоятельно выходил на местность и фиксировал объекты или "в темную" использовал своих знакомых.

Ему объявлено подозрение по двум статьям, грозит до 12 лет тюрьмы.

15 июня в Донецкой области задержали "агента ФСБ", который наводил российские С-300 на передовые позиции украинских войск под Бахмутом.

20 июня СБУ сообщила о подозрении "агенту российских спецслужб", пытавшемуся переманить украинских военных пилотов на сторону России.

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