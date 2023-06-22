СБУ заявила, що взяла "мисливця" на Bradley та навідника ракет у Миколаєві: фото листування

Контррозвідка Служби безпеки України заявила про викриття у Миколаєві інформатора Головного управління Генштабу ЗСУ, більш відомого як ГРУ. Як стверджує СБУ, чоловік коригував російські повітряні удари по місту, а також "полював" на БМП Bradley.

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Українська спецслужба повідомила, що нібито саме за наведенням затриманого росіяни обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено шістьох мирних жителів, пошкоджено будинки.

За даними СБУ, чоловік за гроші передавав ГРУ місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаєві.

"Насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів з боєприпасами та маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, зокрема танків "Леопард" і бойових машин піхоти "Бредлі", – зазначили в СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали чоловіка під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони. Фігурантом виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці на початку 2023-го. Він був активним користувачем прокремлівських Telegram-каналів, де регулярно писав антиукраїнські коментарі під фейковими новинами.

Для збору інформації для ГРУ він самостійно виходив на місцевість і фіксував об’єкти або "в темну" використовував своїх знайомих.

Йому оголошено підозру за двома статтями, загрожує до 12 років тюрми.

15 червня на Донеччині затримали "агента ФСБ", який наводив російські С-300 на передові позиції українських військ під Бахмутом.

20 червня СБУ повідомила про підозру "агенту російських спецслужб", який намагався переманити українських військових пілотів на бік Росії.

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