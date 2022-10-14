СБУ заявила о задержании в Харьковской области 18-летнего агента России
Службы безопасности заявила о задержании агента РФ, который разведывал позиции Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, сотрудники СБУ задержали подозреваемого "на горячем" – во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных.
В ходе обыска у подозреваемого, по информации СБУ, изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук "с доказательствами противоправной деятельности".
18-летнего жителя Краснограда Харьковской области подозревают в действиях в интересах российских спецслужб.
По данным следствия, он якобы согласился на сотрудничество с российскими оккупантами за денежное вознаграждение.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 13 октября СБУ заявила о разоблачении российской агентурной сети в украинских тюрьмах.
Читайте также: СБУ заявила о задержании предательницы в Купянске. Ей грозит пожизненное: видео
Комментарии