СБУ заявила о задержании в Харьковской области 18-летнего агента России

Службы безопасности заявила о задержании агента РФ, который разведывал позиции Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали подозреваемого "на горячем" – во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных.

В ходе обыска у подозреваемого, по информации СБУ, изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук "с доказательствами противоправной деятельности".

18-летнего жителя Краснограда Харьковской области подозревают в действиях в интересах российских спецслужб.

По данным следствия, он якобы согласился на сотрудничество с российскими оккупантами за денежное вознаграждение.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

13 октября СБУ заявила о разоблачении российской агентурной сети в украинских тюрьмах.

Читайте также: СБУ заявила о задержании предательницы в Купянске. Ей грозит пожизненное: видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.