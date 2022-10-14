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СБУ заявила о задержании в Харьковской области 18-летнего агента России

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 14:59
СБУ заявила о задержании в Харьковской области 18-летнего агента России - Фото
Фото: СБУ

Службы безопасности заявила о задержании агента РФ, который разведывал позиции Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, сотрудники СБУ задержали подозреваемого "на горячем" – во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных.

В ходе обыска у подозреваемого, по информации СБУ, изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук "с доказательствами противоправной деятельности".

18-летнего жителя Краснограда Харьковской области подозревают в действиях в интересах российских спецслужб.

По данным следствия, он якобы согласился на сотрудничество с российскими оккупантами за денежное вознаграждение.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ заявила о задержании в Харьковской области 18-летнего агента России

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Наталія Медведєва
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сбу агент харьковская область
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