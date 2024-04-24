Сдал позиции Сил обороны. СБУ сообщила о подозрении настоятелю Святогорской лавры

Ему грозит до восьми лет лишения свободы, отметили в СБУ

Фото: Служба безопасности Украины

Настоятелю Святогорской лавры УПЦ МП митрополиту Арсению объявлено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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По этой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, настоятель Святогорской лавры во время литургии сдал расположение Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Клирик под видеозапись назвал адреса блокпостов украинских войск. Впоследствии это видео было опубликовано на сайте лавры и в одном из местных Telegram-каналов.

В СБУ отметили, что таким образом мужчина пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации блокпостов во фронтовом районе. В спецслужбе утверждают, что митрополит еще до начала полномасштабного вторжения выражал прокремлевские нарративы, называя российскую агрессию "гражданским конфликтом".

Мужчине объявлено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

29 февраля сообщалось, что СБУ объявила о подозрении руководителю Сумской епархии УПЦ МП.

12 марта СБУ заявила, что обезвредила масштабную агентурную сеть ФСБ, которая "под прикрытием" УПЦ МП пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине. Обыски проходили у участников Союза православных журналистов.

12 апреля СБУ пришла с обысками и вручила подозрение заместителю председателя отдела внешних отношений УПЦ МП протоиерею Николаю Данилевичу – участнику делегации, которая в 2017 году вместе с пророссийским экс-депутатом Новинским уговаривала Варфоломея не давать Томос ПЦУ.

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