Сдал позиции Сил обороны. СБУ сообщила о подозрении настоятелю Святогорской лавры
Настоятелю Святогорской лавры УПЦ МП митрополиту Арсению объявлено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По этой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.
По данным следствия, настоятель Святогорской лавры во время литургии сдал расположение Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Клирик под видеозапись назвал адреса блокпостов украинских войск. Впоследствии это видео было опубликовано на сайте лавры и в одном из местных Telegram-каналов.
В СБУ отметили, что таким образом мужчина пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации блокпостов во фронтовом районе. В спецслужбе утверждают, что митрополит еще до начала полномасштабного вторжения выражал прокремлевские нарративы, называя российскую агрессию "гражданским конфликтом".
Мужчине объявлено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
- 29 февраля сообщалось, что СБУ объявила о подозрении руководителю Сумской епархии УПЦ МП.
- 12 марта СБУ заявила, что обезвредила масштабную агентурную сеть ФСБ, которая "под прикрытием" УПЦ МП пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине. Обыски проходили у участников Союза православных журналистов.
- 12 апреля СБУ пришла с обысками и вручила подозрение заместителю председателя отдела внешних отношений УПЦ МП протоиерею Николаю Данилевичу – участнику делегации, которая в 2017 году вместе с пророссийским экс-депутатом Новинским уговаривала Варфоломея не давать Томос ПЦУ.
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