Здав позиції Сил оборони. СБУ повідомила про підозру настоятелю Святогірської лаври
Фото: Служба безпеки України

Настоятелю Святогірської лаври УПЦ МП митрополиту Арсенію оголошено про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України. Про це повідомила Служба безпеки України.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За цією статтею йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними слідства, настоятель Святогірської лаври під час літургії здав розташування Сил оборони у Краматорському районі Донецької області. Клірик під відеозапис назвав адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в одному з місцевих Telegram-каналів.

В СБУ зазначили, що таким чином чоловік намагався завуальовано "злити" агресору місця дислокації блокпостів у фронтовому районі. У спецслужбі стверджують, що митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення висловлював прокремлівські наративи, називаючи російську агресію "громадянським конфліктом".

Чоловіку оголошено про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

  • 29 лютого повідомлялося, що СБУ оголосила про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ МП.
  • 12 березня СБУ заявила, що знешкодила масштабну агентурну мережу ФСБ, яка "під прикриттям" УПЦ МП намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Обшуки зокрема проходили в учасників Союзу православних журналістів.
  • 12 квітня СБУ прийшла з обшуками та вручила підозру заступнику голови відділу зовнішніх відносин УПЦ МП протоієрею Миколі Данилевичу – учаснику делегації, яка у 2017 році разом з проросійським ексдепутатом Новинським вмовляла Варфоломія не давати Томос ПЦУ.

Читайте також: Bihus.Info випустив сюжет про "мережу УПЦ-ФСБ": там фігурує нардеп Артем Дмитрук

війнадонецька областьупц мпСвятогірська лавра