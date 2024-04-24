Здав позиції Сил оборони. СБУ повідомила про підозру настоятелю Святогірської лаври

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, зазначили в СБУ

Фото: Служба безпеки України

Настоятелю Святогірської лаври УПЦ МП митрополиту Арсенію оголошено про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України. Про це повідомила Служба безпеки України.

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За цією статтею йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними слідства, настоятель Святогірської лаври під час літургії здав розташування Сил оборони у Краматорському районі Донецької області. Клірик під відеозапис назвав адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в одному з місцевих Telegram-каналів.

В СБУ зазначили, що таким чином чоловік намагався завуальовано "злити" агресору місця дислокації блокпостів у фронтовому районі. У спецслужбі стверджують, що митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення висловлював прокремлівські наративи, називаючи російську агресію "громадянським конфліктом".

Чоловіку оголошено про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

29 лютого повідомлялося, що СБУ оголосила про підозру керівнику Сумської єпархії УПЦ МП.

12 березня СБУ заявила, що знешкодила масштабну агентурну мережу ФСБ, яка "під прикриттям" УПЦ МП намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Обшуки зокрема проходили в учасників Союзу православних журналістів.

12 квітня СБУ прийшла з обшуками та вручила підозру заступнику голови відділу зовнішніх відносин УПЦ МП протоієрею Миколі Данилевичу – учаснику делегації, яка у 2017 році разом з проросійським ексдепутатом Новинським вмовляла Варфоломія не давати Томос ПЦУ.

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