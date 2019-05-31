Сегодня будет внесен закон о незаконном обогащении - Данилюк

Александр Данилюк (скриншот)

Сегодня, в последний день весны, Администрация президента Владимира Зеленского представит обновленный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом 30 мая вечером на канале 1+1 заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Он сказал: "Завтра будет внесен закон о возвращении криминальной ответственности за незаконное обогащение, который был отменен Конституционным судом..."

В этом месте глава фракции БПП Артур Герасимов, который был оппонентом Данилюка на программе, перебил его и закончил: "...После визита вашей команды в Конституционный суд".

Секретарь СНБО парировал тем, что КСУ якобы "находился под влиянием президента Петра Порошенко", посоветовал Герасимову "не перебрасывать ответственность на кого-то".

Данилюк добавил, что миссия МВФ уехала из Украины также и по той причине, что страна для получения нового транша должна выполнить несколько условий, в том числе вернуть статью о наказании за незаконное обогащение.

26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. Вот полный текст решения. КСУ объяснил, почему сделал это. LIGA.net объяснила, что это значит, а также опубликовала список нардепов, подписавших в 2017-м представление, на основании которого суд и принял решение, а также список судей, выступивших "за".

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