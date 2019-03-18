Незаконное обогащение: партнеры Украины написали Раде письмо

Фото: LIGA.net

Ни один из многих законопроектов, которые были внесены в Раду по кейсу об отмене статьи о незаконном обогащении, не отвечает в полной мере международным обязательствам Украины, в том числе Конвенции ООН по борьбе с коррупцией. Об этом говорится в письме, которое парламенту совместно направила группа топ-чиновников из МВФ, Всемирного банка, а также посольств США и ЕС.

"Похоже, отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение всерьез встревожила наших международных партнеров. готовы оказать любое содействие, чтобы исправить решение Конституционного суда", - пишет у себя в Facebook нардеп Мустафа Найем, который опубликовал скан письма.

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Партнеры Украины призывают провести дополнительные обсуждения этих документов, чтобы внести необходимые правки, и готовы предоставить консультационно-юридическую помощь.

"Потребность оперативно заполнить пробел в антикоррупционном законодательстве не должна обеспечиваться за счет нарушения надежности и конституционности положений статьи о незаконном обогащении", - резюмировали в письме.

Обращение к Раде подписали представитель МВФ в Украине Йост Люнгман, посол США Мари Йованович и ЕС Хюг Мингарелли, а также директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кохканен.

По словам Найема, 20 марта профильный парламентский комитет обсудит возможность создания рабочей группы, которая вместе с авторами всех законопроектов и представителями заинтересованных сторон подготовит общую редакцию ст. 368-2 о незаконном обогащении.

Тем временем НБУ не видит угрозы в отношениях с МВФ из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

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26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список нардепов, подписавших в 2017-м представление, на основании которого суд и принял решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья "изначально была мертвой".

Порошенко заявил, что внесет в Раду новый законопроект, который учтет выводы КСУ, и что "новая редакция закона будет выписана так, что и комар носа не подточит". Такой документ был внесен. Его тут же раскритиковали.

LIGA.net опубликовала список народных депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого КСУ признал неконституционной и отменил статью 368-2 УК.