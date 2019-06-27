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27.06.2019, 12:40

Сегодня Медведчук встретится с главарями ДНР и ЛНР

Сегодня Медведчук встретится с главарями ДНР и ЛНР - Фото
Виктор Медведчук (скриншот)

По словам Вадима Рабиновича, Медведчук собирается освободить нескольких пленных

В ближайшие несколько часов глава политсовета пророссийской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук встретится с главарями террористов ЛНР и ДНР. Об этом заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович журналистам.

Цель встречи – освобождение пленных. "Думаю, в течение ближайших 20-30 минут мы узнаем, что главе политсовета нашей партии удалось освободить несколько наших людей, находящихся в плену", - заявил Рабинович.

Как ранее сегодня сообщалось, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "хорошим шагом Украины" отвод сил украинских военных под наблюдением ОБСЕ на линии разграничения в Станице Луганской.

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Теги: война, Донбасс, виктор медведчук, пленные
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