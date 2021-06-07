Сегодня Зеленский и Байден поговорят по телефону – источник
07.06.2021, 17:22
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - пресс-служба ОП и ЕРА, коллаж - LIGA.net)
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут сегодня телефонную беседу, сообщил LIGA.net собеседник в Офисе президента.
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"Телефонный разговор между президентами Украины и США сегодня состоится", – сообщил собеседник.
- 16 июня планируется встреча Байдена и президента РФ Владимира Путина. В МИД Украины заявили, что Зеленский поговорит с Байденом накануне саммита.
- Сегодня стало известно, что Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед встречей Байдена и Путина из-за смены руководства Нафтогаза.
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