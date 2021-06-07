Сегодня Зеленский и Байден поговорят по телефону – источник

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут сегодня телефонную беседу, сообщил LIGA.net собеседник в Офисе президента.

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"Телефонный разговор между президентами Украины и США сегодня состоится", – сообщил собеседник.

Денис Юдин , Юрий Смирнов

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