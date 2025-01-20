"Сейчас решается, каким будет столетие". Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией

Зеленский пожелал Трампу успехов, а также заявил, что с нетерпением ждет будущего сотрудничества

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с инаугурацией. Это день перемен, а также надежд на решение многих проблем, в том числе глобальных вызовов, написал глава государства в X.

"Президент Трамп всегда решителен, и провозглашенная им политика мира благодаря силе дает шанс на укрепление американского лидерства и достижение надежного и справедливого мира – это самое главное", – говорится в сообщении.

По словам украинского президента, именно сейчас решается, каким будет этот век, "и мы все должны действовать вместе, чтобы этот век был большим и успешным для демократий, а не для тех, кто желает нам всем неудачи".

Зеленский пожелал Трампу успехов, а также заявил, что с нетерпением ждет будущего сотрудничества.

20 января 2025 года Трамп официально принял присягу и стал 47-м президентом США. Церемония инаугурации прошла в Капитолии.

Перед этим присягу принял уже действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс.