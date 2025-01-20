"Сейчас решается, каким будет столетие". Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с инаугурацией. Это день перемен, а также надежд на решение многих проблем, в том числе глобальных вызовов, написал глава государства в X.

"Президент Трамп всегда решителен, и провозглашенная им политика мира благодаря силе дает шанс на укрепление американского лидерства и достижение надежного и справедливого мира – это самое главное", – говорится в сообщении.

По словам украинского президента, именно сейчас решается, каким будет этот век, "и мы все должны действовать вместе, чтобы этот век был большим и успешным для демократий, а не для тех, кто желает нам всем неудачи".

Зеленский пожелал Трампу успехов, а также заявил, что с нетерпением ждет будущего сотрудничества.

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