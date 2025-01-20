"Зараз вирішується, яким буде століття". Зеленський привітав Трампа з інавгурацією

Зеленський побажав Трампу успіхів, а також заявив, що з нетерпінням чекає на майбутню співпрацю

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з інавгурацією. Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів, написав глава держави у X.

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"Президент Трамп завжди рішучий, і проголошена ним політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного й справедливого миру – це найголовніше", – йдеться у дописі.

За словами українського президента, саме зараз вирішується, яким буде це століття, "і ми всі маємо діяти разом, щоб це століття було великим та успішним для демократій, а не для тих, хто бажає нам усім невдачі".

Зеленський побажав Трампу успіхів, а також заявив, що з нетерпінням чекає на майбутню співпрацю.

20 січня 2025 року Трамп офіційно склав присягу та став 47-м президентом США. Церемонія інавгурації відбулася у Капітолії.

Перед цим присягу склав вже чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс.