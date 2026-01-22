Сейчас Украина не может восстановить полный контроль над Покровском – командующий ДШВ
Чтобы полностью восстановить контроль над Покровском Донецкой области, нужны огромные ресурсы, сейчас Украина не может себе этого позволить. Об этом в интервью Новынарне сообщил командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Олег Апостол.
"Чтобы полностью восстановить контроль над Покровском, нужны огромные ресурсы. Мы пока не можем себе этого позволить", – сказал Апостол.
Он добавил, что Силы обороны могут улучшить имеющуюся ситуацию в контексте обороны Покровской агломерации. Но не столь заметными темпами, как хотелось бы.
В то же время командующий ДШВ отметил, что на этом направлении частично есть незначительный успех и его наращивают.
По словам Апостола, преимущество на стороне россиян, но Силы обороны пытаются это преимущество нивелировать техническими средствами, а также благодаря подготовке украинских защитников.
"Плюс играет роль наше сильное командное звено, которое сохранилось – имею в виду командиров взводов, рот, батальонов, бригад. Именно за счет этих факторов мы и держимся", – сказал он.
- 19 января 2026 года главком ВСУ Сырский сообщил, что в районе агломерации Покровск-Мирноград оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону защитников как большими штурмами, так и продвижением малыми группами.
- В тот же день в ВСУ сообщили, что Псковские десантники потерпели значительных потерь в боях на Покровском направлении.
Комментарии (0)