Наразі Україна не може відновити повний контроль над Покровськом – командувач ДШВ

На Покровському напрямку перевага на боці росіян, але Сили оборони намагаються її нівелювати, заявив Олег Апостол

Олег Апостол (Фото: Десантно-штурмові війська)

Щоб повністю відновити контроль над Покровськом Донецької області, потрібні величезні ресурси, наразі Україна не може собі цього дозволити. Про це в інтерв’ю Новинарні повідомив командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Олег Апостол.

"Щоб повністю відновити контроль над Покровськом, потрібні величезні ресурси. Ми наразі не можемо собі цього дозволити", – сказав Апостол.

Він додав, що Сили оборони можуть покращити наявну ситуацію в контексті оборони Покровської агломерації. Але не настільки помітними темпами, як хотілося б.

Водночас командувач ДШВ наголосив, що на цьому напрямку частково є незначний успіх і його нарощують.

За словами Апостола, перевага на боці росіян, але Сили оборони намагаються цю перевагу нівелювати технічними засобами, а також завдяки підготовці українських оборонців.

"Плюс відіграє роль наша сильна командна ланка, яка збереглася – маю на увазі командирів взводів, рот, батальйонів, бригад. Саме шляхом цих факторів ми й тримаємося", – сказав він.

19 січня 2026 року головком ЗСУ Сирський повідомив, що в районі агломерації Покровськ-Мирноград окупанти не полишають спроб прорвати оборону захисників як великими штурмами, так і просуванням малими групами.

Того самого дня у ЗСУ повідомили, що Псковські десантники зазнали значних втрат у боях на Покровському напрямку.