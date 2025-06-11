Сейм Польши выразил доверие правительству Туска

Дональд Туск (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/ EPA)

В парламенте Польши состоялось голосование по вотуму доверия правительства премьер-министра Польши Дональда Туска. Большинство депутатов проголосовали "за" продолжение работы правительства. Об этом сообщает RMF24.

За вотум доверия правительства Туска высказались 243 польских депутата, против проголосовали 210, ни один во время голосования не удержался.

Голосование прошло во второй половине дня после выступления Туска перед Сеймом и ответа им на вопросы депутатов.

Согласно регламенту, премьер-министр Польши может никогда обратиться в Сейма с просьбой выразить вотум доверия Совету министров. Для его выражения нужно простое большинство голосов при присутствии не менее половины установленного законом количества депутатов. Отсутствие поддержки означает, что премьер должен уйти в отставку.

В Сейме 460 членов парламента, и для того чтобы вотум доверия был действительным, нужно присутствие по меньшей мере 230 из них. Правительственная коалиция имеет в Сейме 242 голоса.

Это не первый раз, когда Туск обращается к этому инструменту – он подавал аналогичные ходатайства в 2012 и 2014 годах.