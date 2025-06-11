Сейм Польщі висловив довіру уряду Туска

Дональд Туск (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/ EPA)

У парламенті Польщі відбулося голосування щодо вотуму довіри уряду прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Більшість депутатів проголосували "за" продовження роботи уряду. Про це повідомляє RMF24.

За вотум довіри уряду Туска висловились 243 польські депутати, проти проголосували 210, жоден під час голосування не утримався.

Голосування відбулося у другій половині дня після виступу Туска перед Сеймом та відповіді ним на запитання депутатів.

Згідно з регламентом, прем'єр-міністр Польщі може будь-коли звернутися до Сейму з проханням висловити вотум довіри Раді міністрів. Для його висловлення потрібна проста більшість голосів за присутності щонайменше половини встановленої законом кількості депутатів. Відсутність підтримки означає, що прем'єр-міністр повинен піти у відставку.

У Сеймі 460 членів парламенту, і для того, щоб вотум довіри був чинним, потрібна присутність щонайменше 230 з них. Урядова коаліція має у Сеймі 242 голоси.

Це не перший раз, коли Туск звертається до цього інструменту – він подавав аналогічні клопотання у 2012 та 2014 роках.