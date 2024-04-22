Секретарь СНБО назвал слабое место российской системы

Александр Литвиненко считает, что без "команды" из Кремля важные решения в регионах не принимаются

Александр Литвиненко (Фото: СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко считает, что слабым местом российской системы является гиперцентрализация. Такое мнение он высказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

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"Посмотрите на ситуацию в Махачкале, Башкортостане. Могли ли они остановить эти выступления? Без вопросов, пригожинский бунт. Могли ли это решить? Могли. Просто не дали команды из Кремля. Без него важные решения не принимаются", – отметил Литвиненко.

Он заявил, что это увеличивает возможность ошибки.

Также Литвиненко подчеркнул, что РФ никогда "так хорошо не жила, как сейчас".

"Я считаю, что ситуация в России сегодня – это хрупкая стабильность. Это, цитируя название одной известной книги, может быть навсегда, пока не закончится", – сказал секретарь СНБО.

29 октября 2023 года агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали: "Аллах Акбар", врывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на полосу.

Представитель украинского МИД заявил, что обвинение Министерства иностранных дел РФ относительно якобы причастности Украины к антисемитским погромам в Дагестане – это "старание переложить ответственность с больной головы на здоровую".

В Государственном департаменте США назвали "абсурдом" заявление диктатора Путина о якобы причастности Украины к погрому.

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